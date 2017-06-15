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واشنطن تصدر مذكرات اعتقال بحق 12 من حرس أردوغان
احتجاجات في بالتيمور ضد الشرطة الامريكية

واشنطن تصدر مذكرات اعتقال بحق 12 من حرس أردوغان

2017-06-15 21:04:46
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أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، إصدارها مذكرات اعتقال بحق 12 من عناصر المرافقة الأمنية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ جراء اتهامهم بالاعتداء على متظاهرين في الشارع بواشنطن.

وقال قائد شرطة واشنطن، بيتر نيوشام - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إنه تم التعرف على العناصر الـ12 من خلال تسجيل مصور للاعتداء الذي وقع في 16 مايو على متظاهرين أكراد وأرمن احتشدوا خارج مقر إقامة السفير التركي، عقب لقاء بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأثارت الواقعة جدلاً كبيرًا في الولايات المتحدة، حيث دعا عضو الكونجرس الجمهوري جون ماكين إلى طرد السفير التركي سردار قليج، بسبب انتهاك عناصر أمن السفارة للقانون الأمريكي وانخراطهم في أعمال عنف على الأراضي الأمريكية.

وقال ماكين - في تصريحات صحفية - “يجب علينا طرد السفير التركي إلى خارج البلاد، والتعرف على مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية بضرب الناس ومحاكمتهم”.

ونفت السفارة التركية - في بيان - أن يكون عناصرها قد شاركوا في الاشتباكات، قائلة إنها وقعت بين أتراك عاديين جاءوا لتحية الرئيس وآخرين ينتمون لحزب العمال الكردستاني.

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