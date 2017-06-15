شكل وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل خلية أزمة مكلفة بضمان متابعة تطور الأوضاع جراء الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء ببرج جرينفيل في لندن حيث تقطن عائلات جزائرية.

وقال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف - في تصريح اليوم الخميس - إن “تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على المعلومات التي وافتنا بها قنصليتنا في لندن، والتي تفيد بوجود بعض العائلات الجزائرية التي تقيم في المبنى الذي تعرض للحادث”.

وأضاف: “قام سفيرنا وقنصلنا في لندن بزيارة إلى موقع الحادث وإلى مراكز استقبال الضحايا في حين تم إرسال بعض الأعوان الدبلوماسيين إلى المستشفيات حيث تم استقبال المصابين”.

وتابع: “مصالحنا الدبلوماسية والقنصلية في لندن على اتصال دائم مع السلطات البريطانية المختصة ومع ممثلي الجالية الجزائرية بغرض الحصول على أي معلومة مفيدة”، مضيفا أن “عملية تحديد هوية الضحايا صعبة نظرا لحجم المأساة والعدد المرتفع للمفقودين وليس هناك أي خبر أكيد حتى الآن عن وقوع ضحايا جزائريين في هذه المأساة”.