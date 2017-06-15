أثار مقترح بقانون لمنح الجنسية الإيطالية لأطفال المهاجرين الاحتجاج في روما، حيث نظم يمينيون مسيرة في العاصمة قرب مجلس النواب، الذي ينظر مشروع القانون، فيما قطع أعضاء بمجلس الشيوخ من حزب مناوئ للهجرة الجلسة، وحمل بعضهم لافتات “أوقفوا الغزو”.

ووفقا للقوانين الحالية، يمكن للأجانب المولودين في إيطاليا السعي للحصول على المواطنة فقط عندما يبلغون الثامنة عشرة من العمر، إذا كانوا يعيشون في البلاد منذ الميلاد. حسبما ذكرت شبكة (أيه بي سي نيوز) الأمريكية.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسمح للذين ولدوا في إيطاليا لأبوين مهاجرين يحملون أذون إقامة طويلة الأجل بالسعي من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية ابتداء من عمر 12 عاما، إذا قاموا بالالتحاق بالمدارس لمدة خمس سنوات في إيطاليا.

ويتسنى للأطفال الأجانب الذين لم يولدوا في إيطاليا - وفق مشروع القانون الجديد - التقدم للحصول على الجنسية إذا التحقوا بالمدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات قبل أن يصبحوا بالغين.

ومن المنتظر أن يتمكن 800 ألف طفل من الحصول على الجنسية الإيطالية إذا تحول هذا المقترح إلى قانون.