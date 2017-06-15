رأى مفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام، أن غزوة بدر تعد حالة فارقة فى تاريخ المسلمين لأنها نقلت المسلمين من حالة إلى أخرى.

وأضاف خلال تصريحات على شاشة أون لايف، إن غزوة بدر كانت للدفاع عن النفس بدليل أنها كانت قريبة من المدينة المنورة ولم تكن فى مكان بعيد حتى يفهم أن المسلمين ذهبوا من أجل القتال والاعتداء على الغير.

وأكد علام أن سبب القتال هو اغتصاب أموال المسلمين وبيوتهم فأراد المسلمون أن يعيدوا حقهم، ولم يتمكنوا من ذلك.