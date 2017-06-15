حلقت ريهام سعيد ضيفة على برنامج رامز تحت الأرض اليوم الخميس، لتعيش تفاصيل مرعبة في الحلقة المذاعة على شاشة إم بي سي مصر.

وعقب ظهور السحلية التي هي أساس فكرة المقلب ويرتديها رامز جلال، انتابت ريهام سعيد حالة من الهياج لتصرخ بشدة وتردد الشهادة أكثر من مرة، وبعد اكتشاف المقلب ضربت رامز جلال بـ”القفا” لتحاول أن تنقذ نفسها.