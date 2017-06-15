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نصر سالم: الأمن نجح في التعامل مع التنظيمات الإرهابية ولكن!
اللواء نصر سالم

نصر سالم: الأمن نجح في التعامل مع التنظيمات الإرهابية ولكن!

2017-06-15 20:31:51
كتب - متابعات

صرح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء نصر سالم، بأن هناك هدف مشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة التي تعاني من الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر طالبتا خلال مؤتمر الرياض بمكافحة الإرهاب وحددت استراتيجية لمواجهته عبر وقف التمويلات الخارجية للتنظيمات الإرهابية التي كانت ترعاها قطر.

وقال في حواره على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي منى بلهيم، أنه في حالة نجاح واشنطن بالضغط على الدول الممولة للتنظيمات الإرهابية بوقف تمويلها فإنه لن ينقضي أكثر من عام حتى تنجح مصر بشكل نهائي في القضاء على العناصر الإرهابية، مؤكدا أن قوات الأمن المصرية نجحت في التعامل مع التنظيمات الإرهابية إلا أنه تواجه مشكلة تمويلها.

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