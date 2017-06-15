حلت الفنانة ميس حمدان ضيفة على حلقة مساء أمس من برنامج”رئيس تحرير نفسى”، الذى يقدمه الإذاعى فادى إبراهيم، على الراديو 9090. البرنامج تدور فكرته حول الصحافة، ويتخيل الضيف أنه رئيس تحرير صحيفة أو مجلة، وأكدت ميس أن علاقتها بالصحافة والصحفيين جيدة جدا، ولا تتذكر أنه حدث بينها وبين أى صحفى أى مشكلة.

واختارت ميس أن يكون مانشيت أول خبر ينزل عنها فى المجلة الخاصة بها هو “رعب ميس حمدان”، وذلك بعد تألقها خلال شهر رمضان فى أحد المسلسلات التى تشارك فى بطولتها.

وأكدت ميس أن “السوشيال ميديا” أصبحت مصدر أخبار ومعلومات للقراء عن نجومهم المفضلين. وقالت ميس إنها تركز حاليا فى التمثيل فقط، وذلك بعد فترة كانت حائرة ما بين التمثيل، والغناء وتقديم البرامج، وتتمنى أن تصنع لها نفس الاسم فى عالم التمثيل—