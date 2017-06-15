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داعية: لا نسمع نباح "الكلاب" فى ليلة القدر
رمضان عبدالمعز مقدم برنامج عالم أزهري

داعية: لا نسمع نباح "الكلاب" فى ليلة القدر

2017-06-15 20:16:26
كتب - متابعات

قال الداعية الإسلامى رمضان عبدالمعز، إن هناك علامات تكشف عن ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أنها ليلة سلام لا تعمل فيها الشياطين.

وأضاف عبدالمعز خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، عبر فضائية “dmc”، أنه فى ليلة القدر تتنزل الملائكة، لنجد الكرة الأرضية يملؤها السكون والأمان والطمأنينة والهدوء ولا يوجد نباح للكلاب أو ضجيج، لافتًا إلى أنه فى هذه الليلة المباركة يكون سطوع الشمس مضىء وغير حارق والأجواء لطيفة ومشرقة.
وأوضح عبدالمعز أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر: “من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

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