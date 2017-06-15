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تفجير في مسجد مزدحم بالمصلين غرب العاصمة الأفغانية كابول
انفجار قرب مطار كابول الدولي- افغانستان

تفجير في مسجد مزدحم بالمصلين غرب العاصمة الأفغانية كابول

2017-06-15 20:07:40
محيط: أ. ش. أ

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس، أن تفجيرًا هز مسجدًا مزدحمًا بالمصلين في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال مسؤولون أفعان - وفقًا لنبأ عاجل أذاعته (بي بي سي) - إن التفجير استهدف مسجد الزهراء في منطقة ذات غالبية شيعية، غرب المدينة.

وأشارت تقارير إلى وقوع تبادل لإطلاق رصاص بعد التفجير. ووصفت وزارة الداخلية الأفغانية التفجير بأنه هجوم إرهابي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

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