أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، اليوم “الخميس”، عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.

ويهدف القرار، الذي أقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - إلى جعل إيران تدفع ثمن “دعمها المستمر للإرهاب”، ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات.

من جانبها أذاعت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أبرز نقاط مشروع القانون، وهي تثبيت العقوبات المفروضة ضد موسكو في السنوات السابقة على أساس الأوامر التنفيذية للرئيس السابق باراك أوباما، على خلفية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا وإعادة وحدة شبه جزيرة القرم مع روسيا. كما يتناول المشروع التقييدات التي أعلن عنها أوباما نهاية العام 2016 في حق مواطنين روس تشتبه واشنطن بضلوعهم في شن هجمات إلكترونية ضد المؤسسات السياسية الأمريكية.

إضافة إلى ذلك، يهدف مشروع القانون إلى منع البيت الأبيض من إمكانية تخفيف نظام العقوبات من جانب واحد، بدون موافقة الكونجرس. كما يمنح المشروع لرئيس الدولة حق فرض تقييدات ضد أشخاص يستثمرون مبالغ لا تقل عن مليون دولار في بناء خطوط أنابيب روسية لنقل النفط والغاز.

كما يضم مشروع القانون مادة تفيد بأن على الولايات المتحدة التمسك بمعارضتها لتنفيذ مشروع “السيل الشمالي - 2” (المشروع الهادف إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق).