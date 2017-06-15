«الشيوخ الأمريكي» يقر عقوبات جديدة على روسيا وإيران2017-06-15 20:02:12
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، اليوم “الخميس”، عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.
ويهدف القرار، الذي أقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - إلى جعل إيران تدفع ثمن “دعمها المستمر للإرهاب”، ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات.
من جانبها أذاعت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أبرز نقاط مشروع القانون، وهي تثبيت العقوبات المفروضة ضد موسكو في السنوات السابقة على أساس الأوامر التنفيذية للرئيس السابق باراك أوباما، على خلفية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا وإعادة وحدة شبه جزيرة القرم مع روسيا. كما يتناول المشروع التقييدات التي أعلن عنها أوباما نهاية العام 2016 في حق مواطنين روس تشتبه واشنطن بضلوعهم في شن هجمات إلكترونية ضد المؤسسات السياسية الأمريكية.
إضافة إلى ذلك، يهدف مشروع القانون إلى منع البيت الأبيض من إمكانية تخفيف نظام العقوبات من جانب واحد، بدون موافقة الكونجرس. كما يمنح المشروع لرئيس الدولة حق فرض تقييدات ضد أشخاص يستثمرون مبالغ لا تقل عن مليون دولار في بناء خطوط أنابيب روسية لنقل النفط والغاز.
كما يضم مشروع القانون مادة تفيد بأن على الولايات المتحدة التمسك بمعارضتها لتنفيذ مشروع “السيل الشمالي - 2” (المشروع الهادف إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق).
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT
-
تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»
استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن عمر ...Wed, 14 Jun 2017 08:55:33 GMT
-
فرار جماعي لعشرات النزلاء من أحد السجون بإندونيسيا
فر عشرات السجناء، اليوم الأربعاء، من أحد السجون المكتظة بجزيرة سومطرة الإندونيسية بعدما تسببت الفيضانات في انهيار أحد جدران السجن. وأوضح رئيس الشرطة المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية في قائمة "Brandz" في 2017
أظهر التقييم السنوي لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم هذا الاسبوع والصادر مؤخراً عن WPP العالمية، أن شركة هواوي شهدت ارتفاع في قيمة علامتها التجارية ليصل الي 20.388 ...Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
"داعش" يعلن سيطرته على مخبأ بن لادن شرق افغانستان.. ويضع أعلامه بالمنطقة
أعلن تنظيم داعش الارهابى أن مقاتليه استولوا على منطقة تورا بورا، المخبأ الجبلى الشهير لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، شرقى أفغانستان. ونشر التنظيم ...Thu, 15 Jun 2017 10:00:15 GMT