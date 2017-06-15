أنهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إجراءات نقل جثمان المواطن المصري محمد عاشور أبو المعاطي مرشد، العامل كفني تكييف بإحدى الشركات القطرية، من دولة قطر إلى جمهورية مصر العربية، على أن يصل الجثمان إلى أرض الوطن مساء غد الجمعة بمطار القاهرة الدولي.

وذكر بيان عن وزارة الهجرة اليوم بأن وزارة الهجرة أجرت اتصالات مكثفة مع كافة الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من إجراءات نقل الجثمان، ووجهت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بضرورة بتقديم موعد وصول الجثمان لمصر، حيث كان من المقرر أن يصل مساء يوم السبت.

وأضاف بيان وزارة الهجرة أنه يتم التواصل مع وزارة الطيران المدني المصري، للعمل على إيجاد سبيل لنقل الجثمان في ظل قطع العلاقات مع دولة قطر، وعليه تم التواصل مع خطوط الطيران الأردنية وفرعها الكائن بالدوحة، للتنسيق لنقل الجثمان رفقة مرافق له، على متن طائرتها المتجهة الي القاهرة غدا.

ووجهت وزير الهجرة الشكر لكافة الجهات التي تعاونت على سرعة إنهاء إجراءت نقل جثمان المواطن المصري بقطر، مؤكدة أن الجميع يعمل على خدمة المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم بالشكل الذي يضمن حقوقهم المشروعة.