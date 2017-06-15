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وزارة الدفاع الروسية: أمريكا تستعد لمهاجمة القوات الحكومية السورية
صواريخ هيمارس

وزارة الدفاع الروسية: أمريكا تستعد لمهاجمة القوات الحكومية السورية

2017-06-15 19:56:21
محيط: أ. ش. أ

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة قد تهاجم القوات النظامية السورية براجمات الصواريخ المتعددة من طراز “يمارس” التي نقلتها الولايات المتحدة من الأردن إلى قاعدة التنف.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس” - إلى أن “مدى نظام إطلاق الصواريخ ذا إمكانية التنقل العالية “هيمارس” ليس كافيا لدعم الوحدات التابعة لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من جانب الولايات المتحدة والتي تقاتل ضد تنظيم داعش الإرهابي في الرقة”.

وأضاف البيان: “في الوقت نفسه، فقد هاجم التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة مرات عدة القوات الحكومية السورية قرب الحدود الأردنية، لذلك فإنه من الممكن أن نزعم أن هذه الهجمات ستتواصل، لكن في هذه المرة ستكون متضمنة أنظمة إطلاق صواريخ ذا إمكانية تنقل عالية”.

وتابع أن “وزارة الدفاع الروسية ظلت تضع عينا على الموقف على امتداد الحدود السورية-الأردنية”.

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