أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ الاثنين المقبل بين مسؤولين من لندن وبروكسل.

وذكرت الوزارة المعنية بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “الجولة الأولى من المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ الاثنين 19 يونيو”.

وتم الاتفاق على الإعلان، الخميس، بين وزير (البريكست) ديفيد ديفيس، وكبير مفاوضي المفوضية الأوروبية ميشال بارنييه، بحسب الوزارة.

وأيد 52 في المائة من البريطانيين، خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء جرى العام الماضي.

وفي مارس الماضي، أبلغت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الاتحاد الأوروبي، رسميًا، بنية بلادها الخروج من الاتحاد لتبدأ مفاوضات تستمر عامين.