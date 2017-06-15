 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 08:11 مساءً
روابط سريعة
بريطانيا: مفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي تبدأ الاثنين
الاتحاد الاوروبي

بريطانيا: مفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي تبدأ الاثنين

2017-06-15 19:21:40
محيط: أ. ش. أ

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ الاثنين المقبل بين مسؤولين من لندن وبروكسل.

وذكرت الوزارة المعنية بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “الجولة الأولى من المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ الاثنين 19 يونيو”.

وتم الاتفاق على الإعلان، الخميس، بين وزير (البريكست) ديفيد ديفيس، وكبير مفاوضي المفوضية الأوروبية ميشال بارنييه، بحسب الوزارة.
وأيد 52 في المائة من البريطانيين، خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء جرى العام الماضي.

وفي مارس الماضي، أبلغت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الاتحاد الأوروبي، رسميًا، بنية بلادها الخروج من الاتحاد لتبدأ مفاوضات تستمر عامين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3