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الاتحاد الأوروبي يدعم الوساطة الكويتية في أزمة قطر
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يدعم الوساطة الكويتية في أزمة قطر

2017-06-15 18:55:28
محيط: أ. ش. أ

  أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن دعمه للوساطة الكويتية في أزمة قطر.

ودعا الاتحاد الأوروبي - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أطراف أزمة قطر للحوار وتخفيف التوتر ، مضيفًا أنه من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين ، اجتماعًا لبحث الأزمة القطرية.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد جدد، أمس الأربعاء، دعمه للجهود التي تبذلها الكويت في إطار حل الأزمة الناشئة بين عدة دول خليجية وعربية على رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبين قطر، وذلك بسبب دعم الأخيرة للارهاب واحتضانه وتمويله.

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