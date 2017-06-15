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البابا تواضروس الثاني يستقبل نائب الرئيس العراقي
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني يستقبل نائب الرئيس العراقي

2017-06-15 19:52:18
أ ش أ

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، نائب رئيس جمهورية العراق أياد علاوي.
وقالت الكنيسة الارثوذكسية - في بيان - إن زيارة علاوي للكاتدرائية تأتي في إطار زيارته الحالية للقاهرة.

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