أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نشر الولايات المتحدة الأمريكية منظومة “هيمارس” في سوريا يحتاج الى موافقة الحكومة السورية.

وذكرت الوزارة ـ في بيان اليوم ـ أن واشنطن نقلت من الأردن إلى قاعدة القوات الأمريكية للعمليات الخاصة في منطقة التنف السورية منظومتي صواريخ “هيمارس”.

وأكدت الوزارة أن نشر أي نوع من الأسلحة الأجنبية على أراضي سوريا ، وخاصة منظومة صواريخ ، يتطلب موافقة الحكومة السيادية في البلاد.

وأوضحت أن مدى منظومة “هيمارس” لا تسمح بدعم قوات سوريا الديمقراطية العاملة ضد إرهابيي داعش في الرقة، حيث يمكن استخدام الصواريخ المذكورة في شن ضربات على وحدات القوات الحكومية السورية.