زوجي مات وساب دين عليه أعمل إيه؟2017-06-15 18:44:38
السلام عليكم توفي زوجي منذ ١٧ يوم قلبي يتقطع قطعا لم استطع الصبر احبه كتير كان انسان طيب و يحب الخير احبه بشد و لا انساه اضاعت حياتي بدونه ساعدوني و اريد اان اسال ترك دين وراه لكن من تدين من عنده سمح له هل يجوز
وفاء - مصر
البقاء لله ربنا يرحمه ويصبر قلبك ويعوضك خير تلك سنة الحياة يا عزيزتي كلنا راحلون ، وكل شيء بقدر الله
زوجك ترك دين وقد سامحه الشخص المستدين له جزاه الله خيراً ، لكن يجب عليك إن استطعت سداد الدين عن زوجك ولو بعد حين يفضل ان تفعلي ذلك ، لأنك اولي بزوجك كم الآخرين ولأنه بالتأكيد ترك لك ولو مال يسير تستعينين به علي معيشتك ، فحاولي قدر استطاعتك أن تسددي دين زوجك
وحاولي أن تتكيفي مع الحياة وتساعدي نفسك ما استطعت قاومي حزنك واخرجي منه إلي الحياة فالحياة سوف تستمر ، واصلي ما بدأه في عمل الخير واشغلي نفسك بكل ما هو مفيد ونافع شوية شوية ويوم بعد يوم ، ستجدي نفسك خرجت من حزنك لن تنسي زوجك لكنك ستجدي أنك بالقرب من الله أكثر استقراراً وهدوء
ستجدي الراحة الحقيقية حين تسلمي امرك لله وتستعيني به
حين تشغلي نفسك بأعمال نافعة سواء مشروعات خيرية سواء عمل نافع لك ، لن تجدي وقت للشكوي والتذمر والحزن بالعكس ستجدي الحياة تحلو شيئاً فشيئاً والحزن ينقشع ويزول ويتبدد ليحل محله أمل في الحياة وبكرة وامل في طاعة الله وقربه ، ربنا يوفقك للخير المهم أن يكون لديك الاستعداد النفسي وأن تبدأي كرامة لزوجك الراحل ، افعلي كل شيء لله وهبي ثواب ما تفعلينه لزوجك الطيب عليه رحمة الله وربنا يعبنك ويقويكي .
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