ننشر أجندة محيط الإخبارية ليوم الجمعة الموافق 16 يونيو 20172017-06-15 18:47:51
يشارك وزير المالية عمرو الجارحي،غدا، في فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يعقد في مدينة جيجو بكوريا الجنوبية.
القاهرة.. تختتم، غدا، فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، بمقر الاتحاد في جنيف، بمشاركة مصر.
القاهرة.. تختتم ،غدا، فعاليات أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقد بقصر الأمم بجنيف، ومبنى منظمة العمل الدولية، بمشاركة مصر .
القاهرة.. يصل إلي نواكشوط، غدا، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي جان إيف لدريان في زيارة لموريتانيا يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسئولين.
القاهرة.. تطلق وزارة الأوقاف، غدا، قافلة دعوية إلى محافظة المنوفية برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، تضم نخبة متميزة من شباب علماء الأوقاف، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات مصر.
شبين الكوم.. تفتتح وزارة الأوقاف غدا، خمسة مساجد بمحافظة المنوفية وهي مساجد ” الرحمة بزنارة – تلا، مسجد أبو شادي بسنجرج – منوف، مسجد أحمد معاذ بمنشأة سلطان – منوف، مسجد القلبي القديم بمنيل جويدة – أشمون،مسجد الكبير بأشليم – قويسنا.
القاهرة.. يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، في التاسعة والنصف من مساء غد، احتفالية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، يعقبه عرض لفرقة الصامتين، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقيمها قطاعات الثقافة.
القاهرة.. يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة والنصف من مساء غد، مسرحية “عن العشاق” بقصر الأمير طاز.
القاهرة.. يواصل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، في التاسعة من مساء غد، تقديم عروض “الليلة الكبيرة” بساحة الطفل بمركز الهناجر للفنون، وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها الفنية على مسرح ساحة الهناجر.
القاهرة.. تواصل فرقة سوريا الفنية، في التاسعة والنصف من مساء غد، تقديم عروضها الفنية ضمن ليالي المقامات الروحية وفن السماع بشارع المعز.
القاهرة.. تختتم، غدا، فعاليات المعرض الفني التشكيلي “مقيم” للتشكيلي إيهاب ممدوح، المقام بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا.
القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا للإنشاد الديني تحييه فرقة ” مولاي”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .
القاهرة.. يحيي المنشد على الهلباوي، في التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا للإنشاد الديني على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.
الفيوم.. يلتقي فريقا مصر للمقاصة والإنتاج الحربي، في العاشرة من مساء غد، على استاد الفيوم، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
الإسكندرية.. يلتقى فريقا سموحة والأهلي، في العاشرة من مساء غد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
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"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
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إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
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سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT
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الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT
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تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»
استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن عمر ...Wed, 14 Jun 2017 08:55:33 GMT
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فرار جماعي لعشرات النزلاء من أحد السجون بإندونيسيا
فر عشرات السجناء، اليوم الأربعاء، من أحد السجون المكتظة بجزيرة سومطرة الإندونيسية بعدما تسببت الفيضانات في انهيار أحد جدران السجن. وأوضح رئيس الشرطة المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
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هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية في قائمة "Brandz" في 2017
أظهر التقييم السنوي لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم هذا الاسبوع والصادر مؤخراً عن WPP العالمية، أن شركة هواوي شهدت ارتفاع في قيمة علامتها التجارية ليصل الي 20.388 ...Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT
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معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
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"داعش" يعلن سيطرته على مخبأ بن لادن شرق افغانستان.. ويضع أعلامه بالمنطقة
أعلن تنظيم داعش الارهابى أن مقاتليه استولوا على منطقة تورا بورا، المخبأ الجبلى الشهير لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، شرقى أفغانستان. ونشر التنظيم ...Thu, 15 Jun 2017 10:00:15 GMT