يشارك وزير المالية عمرو الجارحي،غدا، في فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يعقد في مدينة جيجو بكوريا الجنوبية.

القاهرة.. تختتم، غدا، فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، بمقر الاتحاد في جنيف، بمشاركة مصر.

القاهرة.. تختتم ،غدا، فعاليات أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقد بقصر الأمم بجنيف، ومبنى منظمة العمل الدولية، بمشاركة مصر .

القاهرة.. يصل إلي نواكشوط، غدا، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي جان إيف لدريان في زيارة لموريتانيا يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسئولين.

القاهرة.. تطلق وزارة الأوقاف، غدا، قافلة دعوية إلى محافظة المنوفية برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، تضم نخبة متميزة من شباب علماء الأوقاف، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات مصر.

شبين الكوم.. تفتتح وزارة الأوقاف غدا، خمسة مساجد بمحافظة المنوفية وهي مساجد ” الرحمة بزنارة – تلا، مسجد أبو شادي بسنجرج – منوف، مسجد أحمد معاذ بمنشأة سلطان – منوف، مسجد القلبي القديم بمنيل جويدة – أشمون،مسجد الكبير بأشليم – قويسنا.

القاهرة.. يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، في التاسعة والنصف من مساء غد، احتفالية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، يعقبه عرض لفرقة الصامتين، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقيمها قطاعات الثقافة.

القاهرة.. يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة والنصف من مساء غد، مسرحية “عن العشاق” بقصر الأمير طاز.

القاهرة.. يواصل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، في التاسعة من مساء غد، تقديم عروض “الليلة الكبيرة” بساحة الطفل بمركز الهناجر للفنون، وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها الفنية على مسرح ساحة الهناجر.

القاهرة.. تواصل فرقة سوريا الفنية، في التاسعة والنصف من مساء غد، تقديم عروضها الفنية ضمن ليالي المقامات الروحية وفن السماع بشارع المعز.

القاهرة.. تختتم، غدا، فعاليات المعرض الفني التشكيلي “مقيم” للتشكيلي إيهاب ممدوح، المقام بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا للإنشاد الديني تحييه فرقة ” مولاي”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .

القاهرة.. يحيي المنشد على الهلباوي، في التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا للإنشاد الديني على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

الفيوم.. يلتقي فريقا مصر للمقاصة والإنتاج الحربي، في العاشرة من مساء غد، على استاد الفيوم، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

الإسكندرية.. يلتقى فريقا سموحة والأهلي، في العاشرة من مساء غد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.