أكد مجلس نقابة الصحفيين الإحترام الكامل لحق الزملاء في التعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية سواء داخل مقر النقابة أو خارجها ، في إطار ما يكفله الدستور والقانون.

وشدد أعضاء المجلس ـ في بيان عقب الاجتماع الطارئ اليوم الخميس بحضور النقيب وجميع الأعضاء ـ على ضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية للفعاليات التي تتم في النقابة ، بما يتماشى مع ظروف وحجم كل فعالية دون المساس بأحقية الأعضاء في ممارسة حقهم داخل نقابتهم ، حتي لا يستغلها البعض استغلالا سياسياً لصالحه على حساب مصلحة النقابة.

وقرر المجلس فتح تحقيق موسع فى واقعة بث قناة الجزيرة والقنوات الداعمة للإخوان من داخل مبنى النقابة ، والتحقيق فى دخول شخصيات سياسية غير نقابية المبنى ، على أن يتم عرض نتائج التحقيق على المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية.