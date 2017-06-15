 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 06:37 مساءً
روابط سريعة
"الصحفيين" تؤكد احترام حق الزملاء في التعبير عن الرأي بإطار الدستور والقانون
الجمعية العمومية للصحفيين ـ نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تؤكد احترام حق الزملاء في التعبير عن الرأي بإطار الدستور والقانون

2017-06-15 18:37:02

أكد مجلس نقابة الصحفيين الإحترام الكامل لحق الزملاء في التعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية سواء داخل مقر النقابة أو خارجها ، في إطار ما يكفله الدستور والقانون.
وشدد أعضاء المجلس ـ في بيان عقب الاجتماع الطارئ اليوم الخميس بحضور النقيب وجميع الأعضاء ـ على ضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية للفعاليات التي تتم في النقابة ، بما يتماشى مع ظروف وحجم كل فعالية دون المساس بأحقية الأعضاء في ممارسة حقهم داخل نقابتهم ، حتي لا يستغلها البعض استغلالا سياسياً لصالحه على حساب مصلحة النقابة.
وقرر المجلس فتح تحقيق موسع فى واقعة بث قناة الجزيرة والقنوات الداعمة للإخوان من داخل مبنى النقابة ، والتحقيق فى دخول شخصيات سياسية غير نقابية المبنى ، على أن يتم عرض نتائج التحقيق على المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3