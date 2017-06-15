أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على أهمية ما أقرته الحكومة اليوم الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي بتغيير بعض مواد القانون رقم 7 لعام 1991 الخاص بتجفيف البحيرات وحظر تجفيفها.

وشدد رئيس الوزراء ـ في تصريحات خلال مغادرته مقر الهيئة العامة للإستثمار عقب اجتماع الحكومة ـ على التعديلات الخاصة بتجفيف البحيرات ، ووصفه بالموضوع المهم جدا.

كان وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا قد أكد أن التعديلات شملت حظر بناء سور أو سدود أو تجفيف أي جزء من البحيرات إلا بتصريح من مجلس الوزراء ، وخاصة المشروعات القومية الكبرى.

وأضاف الوزير أن التعديلات شملت أيضا تشديد التجريم على المخالفة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه من يقوم بتجفيف البحيرات ، مشيرا الى أن إجمالي عمليات الردم التي تمت خلال الـ 30 عاما الماضية بلغت 525 مليون متر ، كما شملت التعديلات جعل ولاية أراضي طرح النهر لوزارة الري.