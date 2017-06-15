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إحالة 10 لبنانيين للتحقيق في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي
داعش

إحالة 10 لبنانيين للتحقيق في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي

2017-06-15 18:32:08
خاص: محيط

أحال مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية أوراق عشرة أشخاص الى قاضي التحقيق العسكرى الأول في لبنان لانتماءهم الى تنظيم داعش الإرهابي.
ومن بين العشرة أشخاص خمسة مقبوض عليهم من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية ويمني لإنتماءهم الى تنظيم داعش الإرهابي وكانوا يهدفون الى القيام بأعمال إرهابية وتشكيل خلية للقيام بأعمال انتحارية وتفجيرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار ، والتحضير لاغتيال شخصيات وحيازة أسلحة ومتفجرات.

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