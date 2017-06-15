السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال الانشاءات بالعاصمة الادارية والمدن الجديدة2017-06-15 18:30:22
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية ، والمهندس محمد يحيي زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع تطور العمل في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم استعراض آخر التطورات الخاصة بإنشاء الحي السكنى ، فضلاً عن الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما عرض وزير الإسكان التصميم المقترح لحي المال والأعمال ، فضلاً عن التصور المقترح لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر خط للسكك الحديدية يبدأ من مدينة العين السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم مدينة 6 أكتوبر وصولاً إلى مدينتي الإسكندرية والعلمين بإجمالي أطوال يبلغ 533 كم.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وافق على التصميم المقترح لحى المال والأعمال ، وكذلك التصور الخاص بخط السكة الحديدية ، مؤكداً على أهمية توفير أفضل الخدمات لمختلف أحياء العاصمة الإدارية الجيدة وخاصة حى المال والاعمال ، بما يمثل عنصراً جاذباً للشركات الدولية والعالمية ، كما أكد الرئيس على أهمية ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية عبر شبكة من الطرق ووسائل المواصلات المختلفة، ومنها شبكة للسكة الحديدية، الأمر الذي سيساعد في سهولة تنقل المواطنين من وإلى العاصمة الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان استعرض أيضاً خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بالمدن الجديدة الأخرى ، حيث عرض تصميمات المنطقة السياحية في مدينة العلمين الجديدة بطول 7 كم على الشاطئ وبعمق 2 كم ، كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى التصميمات الخاصة بمدينة المنصورة الجديدة والتي تعد مدينة ساحلية تتمتع بموقع فريد على البحر المتوسط بطول 20 كم وعمق 2 كم ، وسيتم إنشاء مدينة سكنية بها توفر مختلف الخدمات لأهالى الدقهلية وشمال الدلتا ، واستعرض السيد وزير الإسكان كذلك الوضع التنفيذي لأعمال البنية الأساسية في مدينتى غرب أسيوط وغرب قنا.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس وافق خلال الاجتماع على تصميمات المنطقة السياحية في مدينة العلمين الجديدة ، ووجه بالبدء الفوري في التنفيذ ، مشيراً إلى أهمية مشروع مدينة العلمين الجديدة باعتبارها نموذجاً للمدن الساحلية التي توفر التنمية المتكاملة من خلال الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مثل السياحة والصناعة.
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