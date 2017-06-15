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مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين
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مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين

2017-06-15 18:43:17
محيط: أ. ش. أ

وصل أسطول بحري صيني الى ميناء بندر عباس الإيراني اليوم الخميس حيث سيقوم بمناورة مشتركة مع وحدات من البحرية الإيرانية خلال زيارته هناك التي تستغرق أربعة أيام وتعد الثانية من نوعها منذ عام 2014.

ووفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الرسمية الصينية ، فإن الأسطول ـ الذى يضم المدمرة تشانغ تشون وسفينة الإمداد بالوقود تشاو هو والفرقاطة جين تشو ـ يقوم بزيارة الميناء الإيرانى سعيا الى تعزيز أواصر الصداقة بين طهران وبكين وتعزيز التعاون البحرى المشترك.

ومن المقرر أن يزور أفراد طاقم الأسطول الصيني مدينتي بندر عباس وقشم الساحليتين ، فضلا عن الإلتقاء بنظرائهم من المسئولين المحليين.

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