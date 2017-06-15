كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصواريخ الأمريكية المنتشرة قرب منطقة القطب الشمالي قادرة على الوصول إلى موسكو خلال 15 دقيقة، لكنه أكد أن روسيا لا تعتبر الولايات المتحدة عدوًا.

وفي رده على سؤال حول أهمية منطقة القطب الشمالي بالنسبة إلى روسيا، قال بوتين - خلال حواره المباشر السنوي مع المواطنين الروس اليوم الخميس، ونقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - “دعونا آلا ننسى الجانب العسكري للقضية، إن هذه المنطقة تمثل أهمية بالغة من حيث ضمان القدرات الدفاعية للبلاد، لا أريد تأجيج المخاوف، لكن الخبراء يعلمون أن الغواصات النووية الأمريكية تقوم بدوريات شمالي النرويج فيما لا يتجاوز وقت وصول صواريخها إلى موسكو 15 دقيقة”.

وأضاف الرئيس الروسي أن هذه المنطقة الاستراتيجية تمر أيضًا عبرها الصواريخ الأمريكية ذات المرابطة الأرضية، مشددًا: “من الضروري أن ندافع عن هذا الساحل بصورة مناسبة وضمان الأمن الحدودي لبلادنا”.

وقال بوتين إن روسيا لا تعتبر الولايات المتحدة عدوًا لها، مشيرًا إلى سعي موسكو نحو تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا: “لا نعتبر الولايات المتحدة عدوًا.وقد قمنا مرتين على مدى التاريخ، عندما كنا (روسيا وأمريكا) نواجه صعوبات بالغة لدرجة خاصة، بتوحيد جهودنا ، حيث كنا حلفاء خلال الحربين العالميتين”.

وفي غضون ذلك، أعاد الرئيس الروسي إلى الأذهان أن موسكو وواشنطن عملتا سويًا في إطار حل القضية النووية الإيرانية ، مشددًا على أن هذا العمل أدى إلى اتفاق بين أطراف المفاوضات بشأن تلك القضية.

وقال بوتين: “إن الإدارة الأمريكية السابقة اعترفت مباشرة بأننا قمنا بدور كبير في حل هذه القضية، الأمر الذي يعني أننا نستطيع التوصل إلى اتفاقات والعمل سويًا”.