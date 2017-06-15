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الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاثة من داعش
وزارة الخارجية الامريكية

الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاثة من داعش

2017-06-15 18:15:09
محيط: أ. ش. أ

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس عقوبات على ثلاثة من أعضاء تنظيم داعش، بينهم محمد البنعلي الذي قالت إنه المنسق الرئيسي لهجمات باريس في 2015، وهجمات مارس في بروكسل 2016عام ، بحسب ما نقلت شبكة (يورو نيوز).

وظهر محمد البنعلي - الذي تقول وزارة الخارجية إنه غادر البحرين في 2014 للانضمام إلى التنظيم - في عدة تسجيلات فيديو تحرض البحرينيين على الانضمام إلى الجماعة المسلحة وتم أيضا تحديده كمتورط في لتخطيط للعمليتين.

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