أعلن الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أصدر مرسوما ملكيا بتكليف ثلاثة وزراء بحكومة الدكتور هاني الملقي بإدارة وزارات التنمية الاجتماعية والنقل والطاقة التي تم قبول استقالة وزراءها أمس.

وبحسب بيان للديوان الملكي اليوم فقد تم تكليف: المهندس وليد محي الدين المصري، وزير الشؤون البلدية، بإدارة وزارة التنمية الاجتماعية، والمهندس سامي جريس هلسه، وزير الأشغال العامة والإسكان، بإدارة وزارة النقل، والسيد عمر زهير ملحس، وزير المالية، بإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وكان العاهل الأردني قد أصدر - أمس - مرسوما ملكيا بقبول استقالة وزراء التنمية الاجتماعية وجيه طيب عزايزة، والنقل حسين عبدالكريم الصعوب، والطاقة والثروة المعدنية إبراهيم حسن سيف.

وأجرى رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي تعديلين على حكومته الثانية؛ جاء أولهما بعد نحو 24 ساعة من تكليفه بتشكيل الحكومة في شهر سبتمبر الماضي عقب الانتخابات النيابية، حيث عين حسين الصعوب وزيرا للنقل عقب استقالة مالك حداد.. فيما أجرى التعديل الثاني في منتصف يناير الماضي، والذي شهد تعيين خمسة وزراء جدد من بينهم الخارجية إيمن الصفدي والداخلية غالب الزعبي.

وكان الملقي قد كُلف بتشكيل حكومته الأولى - في شهر يونيو الماضي - عقب إقالة حكومة عبد الله النسور، وحل مجلس النواب الأردني.