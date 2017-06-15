قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي استقبل اللواء فارس محمد المزروعي الوزير في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الرئاسة التونسية ـ في بيان اليوم ـ أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

كما تمّ التطرق إلى التطورات الأخيرة على الساحة الخليجية ، حيث أكد رئيس الجمهورية التونسية على أهمية تجاوز الخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم للحفاظ على التضامن الخليجي والعربي ، لا سيما في تلك الظروف الحرجة التي تحتاج فيها المنطقة إلى تكاتف وتعاون أكبر بين كافة الدول العربية لمجابهة مختلف التحديات القائمة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها.

وعبر الرئيس التونسي عن استعداد تونس لبذل كلّ جهد من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة المعنية بهذا الخلاف والإسهام في تطويقه بما يسمح بعودة العلاقات سريعا إلى سالف عهدها.