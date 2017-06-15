 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 06:44 مساءً
روابط سريعة
الرئيس التونسي يستقبل وزير ديوان الرئاسة الإماراتية
الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس

الرئيس التونسي يستقبل وزير ديوان الرئاسة الإماراتية

2017-06-15 18:10:45
محيط: أ. ش. أ

قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي استقبل اللواء فارس محمد المزروعي الوزير في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الرئاسة التونسية ـ في بيان اليوم ـ أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

كما تمّ التطرق إلى التطورات الأخيرة على الساحة الخليجية ، حيث أكد رئيس الجمهورية التونسية على أهمية تجاوز الخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم للحفاظ على التضامن الخليجي والعربي ، لا سيما في تلك الظروف الحرجة التي تحتاج فيها المنطقة إلى تكاتف وتعاون أكبر بين كافة الدول العربية لمجابهة مختلف التحديات القائمة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها.

وعبر الرئيس التونسي عن استعداد تونس لبذل كلّ جهد من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة المعنية بهذا الخلاف والإسهام في تطويقه بما يسمح بعودة العلاقات سريعا إلى سالف عهدها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3