شبانة: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لن تقل عن 300 جنيه2017-06-15 18:28:00
أكد محمد شبانة أمين الصندوق بمجلس نقابة الصحفيين أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المقررة مع بداية العام المالي الجديد يوليو المقبل لن تقل عن 300 جنيه ، وذلك وفقا لتأكيدات نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة.
وأوضح شبانة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تمت الموافقة خلال اجتماع النقابة الطارئ الذي عقد اليوم الخميس ، على اقتراحه بصرف إعانات قدرها ألف جنيه للنقابيين من العاملين بصحيفتي “البورصة” و “ديلي نيوز إيجبت” بسبب ظروف اقتراب عيد الفطر المبارك ، وذلك نظرا إلى أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ سبعة أشهر.
وأشار إلى أن المجلس شكل لجنة تتكون منه ووكيل المجلس خالد ميري للتواصل مع لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان ، لبحث وضع وتمويل الجريدتين اللتين تعرض موقعيهما الإليكتروني للحجب خلال الفترة الأخيرة ضمن عدد كبير من المواقع من بينها مواقع إخوانية وقطرية.
وأرجع شبانة قرار زيادة رسوم القيد بالنقابة للمنضمين الجدد إلى جدول “تحت التمرين” إلى ارتفاع الأسعار والزيادة في مشروع العلاج وتقديم النقابة الكثير من الخدمات المدعمة والتي زادت أسعارها بشكل كبير جدا وتحتاج لمصروفات كبيرة لا توازي الدعم المقدم ، مشددا على أنه لم تتم زيادة المصروفات على أي صحفي منتسب فعليا ، ولكن فقط المنضمين الجدد للقيد ، ولمرة واحدة.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم تم خلاله الاتفاق على أنه من غير المقبول دخول نشطاء أو شخصيات سياسية إلى النقابة من غير الأعضاء، والتأكيد على أن النقابة لا يمكن أن تكون منبرا لصراع سياسي أو تقحم نفسها في أنشطة سياسية ، وذلك مع ترحيبها بتنوع الآراء ، مشددا على أن نقابة الصحفيين لن تنقسم.
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