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" الصحة العالمية" تعلن ارتفاع ضحايا الكوليرا باليمين إلى 100 مصاب
الكوليرا في اليمن

" الصحة العالمية" تعلن ارتفاع ضحايا الكوليرا باليمين إلى 100 مصاب

2017-06-15 17:53:58
خاص: محيط

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا وباء الكوليرا في اليمن إلى 989 حالة، منذ 27 إبريل الماضي.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية نقلا عن تقرير للمنظمة بأن الخبراء سجلوا أكثر من 140 ألف حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا في 20 من أصل 22 محافظة يمنية.

وأوضح التقرير أن العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وعمران وحجة تشهد الأوضاع الأكثر صعوبة من حيث انتشار المرض القاتل.

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