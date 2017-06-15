أكد خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر زيادة رسوم القيد من هذا العام بمقدار ١٥٠٠جنيه بدلا من 400 جنية.

وأضاف خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين فى تصريحات صحفية له، أنه سيتم التواصل مع لجنة التحفظ على أموال الإخوان بخصوص وضع جريدة البورصة وديلي نيوز إيجيبت، لمعرفة أوضاع الجريدة.

وأوضح أن مجلس النقابة قرر صرف إعانة لصحفيى جريدة البورصة قدرها ١٠٠٠ جنيه

وكان نقيب عبدالمحسن سلامة قد دعا أعضاء المجلس الى اجتماع طارئ لمناقشة ما حدث خلال الاعتصام الذي دخل فيه عدد من أعضاء الجمعية العمومية وعدد من أعضاء المجلس، اعتراضًا على مناقشة معاهدة ترسيم الحدود بين “مصر والسعودية” يوم الثلاثاء الماضي، و اندساس بعض العناصر الإخوانية للاعتصام.

شارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام النقابة وخالد ميرى وإبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة وأبو السعود محمد ومحمود كامل ومحمد خراجة، وحسين الزناتى ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر من أعضاء مجلس النقابة.