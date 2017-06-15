ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعاً اليوم لمتابعة واستعراض الموقف الخاص بتحديث بطاقات التموين، وذلك تزامناً مع قرب حلول الموعد المحدد للانتهاء من عمليات التحديث الخاصة ببطاقات التموين وتنقيتها ، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

حضر الاجتماع وزراء التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع تطورات الموقف الخاص بتحديث وتنقية بيانات بطاقات التموين والمعدلات المتعلقة بها، والتي تشير إلى زيادة نسب إقبال المواطنين على تحديث بياناتهم، وهو ما سيسهم في استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومتكاملة حول كافة المستحقين للدعم، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية التي تحرص الدولة على تطبيقه، فضلاً عن المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للموطنين والارتقاء بمستواها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية انتهاء كافة المواطنين المخاطبين بضرورة تحديث بياناتهم عبر الوسائل المختلفة ، سواء عن طريق مكاتب التموين والبريد (خدمة مجانية) على مستوى الجمهورية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.tamwin.com.eg، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة والتي تنتهي مع يوم 30 يونيو الجاري، ضماناً لاستمرار حصولهم على الخدمات المقدمة.