أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن نيتها عقد لجنة استثنائية للزملاء المتقدمين بتظلمات، على خلفية النتائج التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بلجنة قيد “تحت التمرين”.

وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد انعقاد اللجنة الاستثنائية خلال الأسابع المقبلة.

كانت لجنة القيد برئاسة خالد ميري، وكيل أول النقابة، عقدت جلستين للجنة تحت التمرين، يومى 14 و15 مايو الماضى، لمن اجتازوا الدورات التدريبية التى عقدت فى جامعة القاهرة، للمحررين الجدد.