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سفير البحرين في لندن: قطر مرتبطة بتفجيرات مانشستر‎
هجمات باريس ـ فرنسا ـ تفجيرات

سفير البحرين في لندن: قطر مرتبطة بتفجيرات مانشستر‎

2017-06-15 17:42:33
خاص: محيط

عبر السفير البحريني في لندن، فواز بن محمد آل خليفة، عن قلقه من ارتباط قطر بالجماعات الليبية الإرهابية.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة “تلجراف” البريطانية، أبدى السفير البحريني، بحسب «سبوتنيك» استياءه بعدما ربطت تقارير الانتحاري المسئول عن تفجيرات مانشستر الأخيرة، التي راح ضحيتها 22 شخصًا، سلمان العبيدي، بجماعات ليبية إرهابية مدعومة من الدوحة.

وقال سفير البحرين في لندن، إن “هناك قلقا متزايدًا في البحرين من علاقات تربط المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قطر، والجماعات الإرهابية التي ترتكب الفظائع مثل تلك التي شهدتها بريطانيا مؤخرًا”.

وأضاف: “تزعزع قطر الاستقرار في بلدي أيضًا، بدعمها لجماعات إرهابية مثل سرايا الأشتر، التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين في البحرين”.

وأكد السفير أن دعم قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة في ليبيا وسوريا زاد الموقف سوءا في البلدين، وأدى إلى فوضى كبيرة ساهمت بأزمة اللاجئين التي يشهدها العالم الآن.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها البحرين بجانب المملكة السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، تمثل إنذارا جديا لقطر.

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