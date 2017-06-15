أعلن المجلس التصديري للكيماويات عن ارتفاع اجمالي صادراته خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنحو 33 فى المائة ليبلغ 33ر1 مليار دولار مقابل 005ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع التقرير الشهري للمجلس التصديري للكيماويات الزيادة إلى ارتفاع أغلب صادرات القطاع يقودها صادرات الأسمدة والتي زادت بنحو 61 فى المائة لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 7ر330 مليون دولار مقابل 7ر205 مليون دولار ، كما ارتفعت صادرات مصر من منتجات اللدائن والبلاستيك والمطاط بنحو 18 فى المائة لتسجل 427 مليون دولار مقابل7ر361 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى زيادة صادرات المنتجات الورقية بنحو 13 فى المائة لتبلغ 37ر168 مليون دولار مقابل 6ر148 مليون دولار ، كما شهدت صادرات الكيماويات العضوية نموا ملحوظا بنحو 302 فى المائة لتبلغ 8ر119 مليون دولار مقابل 78ر29 مليون دولار ، وحققت صادرات المنظفات ارتفاعا بنحو 59 فى المائة لتبلغ 69ر105 مليون دولار مقابل 49ر66 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن صادرات مصر من المنتجات الزجاجية ارتفعت بنحو 5 فى المائة لتبلغ 45ر49 مليون دولار مقابل 19ر47 مليون دولار ، كما زادت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات بنحو 29 فى المائة لتسجل 35ر3 مليون دولار مقابل 59ر2 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات الفحم الحجري والطبيعي ارتفعت بنحو 731 فى المائة لتبلغ 870 ألف دولار مقابل 10 آلاف دولار ، كما زادت صادرات منتجات الكرتون بنحو 37 فى المائة لتبلغ 6 آلاف دولار مقابل 5 آلاف دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.

فى المقابل ، أظهر التقرير تراجع صادرات القطاع من الكمياويات غير العضوية بنحو 3 فى المائة لتبلغ 72ر79 مليون دولار مقابل 23ر82 مليون دولار ، كما انخفضت صادرات الكيماويات المتنوعة بنحو 12 فى المائة لتبلغ 25ر32 مليون دولار مقابل 70ر36 مليون دولار ، وسجلت صادرات المواد اللاصقة انخفاضا بنحو 4 فى المائة لتبلغ 16ر12 مليون دولار مقابل 68ر12 مليون دولار ، كما انخفضت صادرات مصر من الأحبار والدهانات بنحو 22 فى المائة لتبلغ 72ر8 مليون دولار مقابل 24ر11 مليون دولار ، وتراجعت صادرات خامات الأفلام لتبلغ 3 آلاف دولار مقابل 26 ألف دولار بانخفاض بلغت نسبته 87 فى المائة.

وأوضح التقرير أن تركيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للقطاع باستحواذها على 32 فى المائة من صادرات القطاع ، تلها فى المرتبة الثانية فرنسا بنسبة بلغت 12 فى المائة وجاءت اسبانيا فى المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة لصادرات القطاع بنحو 12 في المائة ، ثم إيطاليا بنحو 12 فى المائة جات بلجيكا والسعودية فى المرتبة الخامسة باستحواذ كل منهما على 7 فى المائة من صادرات القطاع ، تلاهما كلا من اليونان والمغرب وأمريكا باستحواذ كل منهم على 5 فى المائة من صادرات الكيماويات.

وفيما يتعلق بأكبر 10 شركات مصدرة لقطاع الكيماويات والأسمدة خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي ، أوضح التقرير أن شركة (المصرية ميثاتيكس لانتاج الميثانول) احتلت المرتبة الأولى من حيث الشركات المصدرة باستحواذها على 1ر18 فى المائة من الصادرات بقيمة بلغت 8ر113 مليون دولار ، تلتها شركة (أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية) بنسبة بلغت 8ر11 فى المائة بقيمة 2ر74 مليون دولار ، وفى المرتبة الثالثة شركة (بروكتر وجامبل مصر) بنسبة 7ر11 فى المائة بنسبة 49ر73 مليون دولار ، تلتها شركة (المصرية لإنتاج الإيثليين ومشتقاته) بنحو 3ر11 فى الماة بقيمة 71 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن شركة (المصرية لإنتاج البروبلين والبولي) استحوذت على 7ر9 فى المائة من صادرات القطاع بقيمة بلغت 2ر61 مليون دولار ، تلتها شركة (اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية) فى المرتبة السادسة بنحو 9ر8 فى المائة ، بقيمة 1ر56 مليون دولار ، ثم (الشركة المصرية للأسمدة) بنحو 5ر8 فى المائة بقيمة 56ر53 مليون دولار ، تلتها فى المرتبة الثامنة شركة (الشرق الأوسط لتكرير البترول / ميدور) بنحو7 فى المائة بقيمة 4ر44 مليون دولار، تلتها شركة (الإسكندرية للأسمدة ـ أبوقير) بنحو7 فى المائة ، بقيمة 9ر43 مليون دولار ، ثم شركة (الإسكندرية لأسود الكربون) بنحو 7ر5 فى المائة ، بقيمة 9ر35 مليون دولار.

وفي نفس السياق ، أظهر التقرير ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أبريل الماضي بنحو 36 فى المائة لتبلغ 7ر314 مليون دولار مقابل 6ر230 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2016.