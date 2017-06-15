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في حادث مروري مروع .. ديبلوماسي سعودي يقتل قائد دراجة في برلين
حادث سير في لندن

في حادث مروري مروع .. ديبلوماسي سعودي يقتل قائد دراجة في برلين

2017-06-15 17:27:30
خاص: محيط

تعرض قائد دراجة في برلين لحادث قاتل، بسبب سيارة دبلوماسية اصطفت بشكل خاطئ في الجانب المخصص للدراجات. وذكرت تقارير صحفية أن الأمر يتعلق بدبلوماسي سعودي.

توفي قائد دراجة بعد ظهر أمس الأربعاء في مستشفى في العاصمة الألمانية برلين بعد حادث مروري خطير تعرض له مساء الثلاثاء، حيث اصطدم الرجل البالغ من العمر 55 عامًا بباب سيارة بورشه كان مصطفة بشكل خاطئ في الجانب مخصصة للدراجات، وكان السائق البالغ من العمر 51 عاما فتح باب سيارته بورش كايين، دون الالتفات إلى حركة المرور، ما أدى إلى عدم قدرة قائد الدراجة على تفادي الاصطدام.

وتعرض الرجل لصدمة في الدماغ نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه. وذكرت شرطة برلين أن السيارة الرياضية تحمل لوحة دبلوماسية، كما ذكرت تقارير صحفية في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بدبلوماسي سعودي.

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