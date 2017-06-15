البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للجيل الثالث للمشروعات المصرية الروسية2017-06-15 17:02:32
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لجميع الباحثين من المراكز البحثية والجامعات المصرية للمشروعات المشتركة بين العلماء المصريين وعلماء المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR) في مختبرات مختلفة في عدد من المجالات البحثية .
وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية بأن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية والمعهد الدولي للعلوم النووية بروسيا الاتحادية بهدف تشجيع ودعم الباحثين والعلماء الشباب لإنجاز جزء من عملهم ، لافتا إلى أن قبول طلبات التقدم سيستمر حتى نهاية شهر يوليو القادم .
وأوضح انه للإطلاع علي استمارة التقدم وتفاصيل المشروعات يرجي زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية على الأنترنت ، وعلى الراغبين في التقدم التنسيق مع الباحث الرئيسي المقابل من الجانب الروسي لإعداد مشروع مشترك طبقًا لنموذج التقدم المعلن على الموقع الإلكتروني ويوقع من الطرفين ويرسل على البريد الإلكتروني call@asrt.sci.eg .
وأضاف انه سيتم اختيار المشروعات بناء على الجودة والتنافسية والتي لها أهمية مجتمعية للجانب المصري و الجانب الروسي ، مشيرا إلى أنه سوف يتم تمويل المشروعات الفائزة من قبل الاتفاقية المشتركة الموقعة بين الجانبين .
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