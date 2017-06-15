استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه اليوم سفير مصر نزيه النجاري والسفير الإماراتي حمد الشامسي والقائم بالأعمال السعودي بالإنابة سلطان السبيعي، الموقف المتعلق بالأزمة مع قطر.

كما استعرض بري - خلال لقائه اليوم السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر - التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة،

ثم استعرض مع السفير الروسي في لبنان إلكسندر زاسبكين الأوضاع الراهنة ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في مدينة سان بطرس برغ الروسية في أكتوبر المقبل .