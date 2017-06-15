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الأزمة القطرية على مائدة مفاوضات رئيس النواب اللبناني وسفراء مصر والإمارات والسعودية
نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

الأزمة القطرية على مائدة مفاوضات رئيس النواب اللبناني وسفراء مصر والإمارات والسعودية

2017-06-15 17:07:57
خاص: محيط

استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه اليوم سفير مصر نزيه النجاري والسفير الإماراتي حمد الشامسي والقائم بالأعمال السعودي بالإنابة سلطان السبيعي، الموقف المتعلق بالأزمة مع قطر.

كما استعرض بري - خلال لقائه اليوم السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر - التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة،

ثم استعرض مع السفير الروسي في لبنان إلكسندر زاسبكين الأوضاع الراهنة ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في مدينة سان بطرس برغ الروسية في أكتوبر المقبل .

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