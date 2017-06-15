حجبت الحكومة الفلسطينية 11 موقعا إلكترونيا بعضها تابع لحركة “حماس” و البعض الآخر تابع للقيادي السابق المفصول من “فتح” محمد دحلان.

وقال مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية أن النيابة العامة تدرس قضايا مرفوعة ضد المواقع التي تم حجبها.

ونفى المصدر أن يكون السبب وراء حجب هذه المواقع هو أنها مقربة من تيار دحلان أو من حركة “حماس”، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي هو كثرة القضايا المرفوعة ضدها أمام النيابة العامة، وطلب مقاضاتها بتهمة الشتم والتزوير والاعتداء على حريات الأفراد والتنظميات، على حد قوله.

هذا وأكدت المصادر أن من بين المواقع التي شملها قرار الحجب موقع وكالة “فلسطين الآن”، ووكالة “شهاب الإخبارية”، وموقع “أجناد”، و”صوت فتح الإخباري”، و”المركز الفلسطيني للإعلام”، ووكالة “أمد”.