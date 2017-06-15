مقتل 43 مسلحًا من طالبان في غارات للجيش الأفغاني

قُتل 43 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان الأفغانية في غارات جوية للجيش الأفغاني جنوبي إقليم هلمند.

ونقلت قناة “طلوع” الأفغانية عن بيان لوزارة الداخلية الأفغانية تأكيدها أن الغارات استهدفت ليلا مقاطعة مارجا ، لافتة إلى مقتل عناصر بارزة في الحركة خلال الغارات ، فضلا عن تدمير أسلحة لهم.

ولم يصدر أي تعليق من حركة طالبان على الغارات حتى الآن.