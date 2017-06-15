أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الخميس، بأن رجلاً يهدد بتفجير نفسه الآن قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أسطنبول بتركيا، مضيفة أن قوات الشرطة تتواجد في محيط القنصلية الأمريكية.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته القناة الروسية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.