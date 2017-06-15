الحرس الوطني الكويتي: الأزمة الخليجية القطرية قاربت على الانتهاء2017-06-15 16:51:01
قال رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم العلي، إن “دخان الأزمة بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بدأ يتبدد بفضل جهود الشيخ صباح الأحمد”.
وأضاف العلي أمام زوار ديوانه، وفقا لما نقلت صحيفة “السياسة” الكويتية “نثمن الثقة الكبيرة التي حظي بها الأمير الكويتى من أطراف الخلاف الخليجي، وكذلك التقدير العالمي لمبادرته، لا سيما من الدول الكبرى الحريصة على وحدة مجلس التعاون والعلاقات الممتازة بين الدول الأعضاء”.
وتابع: “قطر دولة شقيقة وعزيزة علينا وأنا على يقين أن هذه العاصفة ستمر بسلام وإلى مزيد من الخير لمجلس التعاون، الذي مر خلال 36 عاما بصعاب عدة، وكان يتجاوزها إلى مزيد من التماسك والقوة والصلابة”.
وعن مبادرة الشيخ صباح الأحمد، قال سالم العلي “إن أمير الكويت سيجعل المنطقة تتخطى هذه الأزمة التي بدأ دخانها يتبدد بفضل جهود الأمير، فهذه الدول الست أثبتت الأحداث أن قوتها وهي مجتمعة تجعلها تتغلب على أصعب التحديات”.
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