 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 05:11 مساءً
روابط سريعة
ألمانيا والنمسا تدينان مشروع قانون أمريكي يفرض عقوبات إضافية على روسيا
مجلس الشيوخ الامريكي

ألمانيا والنمسا تدينان مشروع قانون أمريكي يفرض عقوبات إضافية على روسيا

2017-06-15 16:21:33
أ ش أ

نددت ألمانيا والنمسا في بيان مشترك، اليوم الخميس، بمشروع قانون أمريكي يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في روسيا واعتبراه يتضمن فرض جزاءات “غير قانونية” بحق شركات أوروبية تشارك في تنمية إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية أنه جاء في البيان المشترك الصادر عن وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل والمستشار النمساوي كريستيان كيرن أنه “منذ عام 2014، ردت أوروبا والولايات المتحدة على ضم روسيا غير الشرعي للقرم، وعلى الإجراءات الروسية في شرق أوكرانيا جنبا إلى جنب في شراكة وثيقة، وكان ذلك رد فعل ضروري وصحيح ردا على سلوك روسيا”.

وتابع البيان أن “الإجراءات المشتركة والحاسمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل الأزمة في أوكرانيا كانت في مصلحتنا المشتركة، ولكننا لا نستطيع أن نتفق مع التهديد بفرض جزاءات غير قانونية على الشركات الأوربية التي تشارك في تنمية إمدادات الطاقة الأوربية”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات على روسيا، كما يحد من قدرة الرئيس الأمريكي على رفع هذه العقوبات، ويتعلق هذا القرار بـ”مبيعات الغاز المسال الأمريكي والضغط على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية”، بهدف “العمل في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3