نددت ألمانيا والنمسا في بيان مشترك، اليوم الخميس، بمشروع قانون أمريكي يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في روسيا واعتبراه يتضمن فرض جزاءات “غير قانونية” بحق شركات أوروبية تشارك في تنمية إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية أنه جاء في البيان المشترك الصادر عن وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل والمستشار النمساوي كريستيان كيرن أنه “منذ عام 2014، ردت أوروبا والولايات المتحدة على ضم روسيا غير الشرعي للقرم، وعلى الإجراءات الروسية في شرق أوكرانيا جنبا إلى جنب في شراكة وثيقة، وكان ذلك رد فعل ضروري وصحيح ردا على سلوك روسيا”.

وتابع البيان أن “الإجراءات المشتركة والحاسمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل الأزمة في أوكرانيا كانت في مصلحتنا المشتركة، ولكننا لا نستطيع أن نتفق مع التهديد بفرض جزاءات غير قانونية على الشركات الأوربية التي تشارك في تنمية إمدادات الطاقة الأوربية”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات على روسيا، كما يحد من قدرة الرئيس الأمريكي على رفع هذه العقوبات، ويتعلق هذا القرار بـ”مبيعات الغاز المسال الأمريكي والضغط على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية”، بهدف “العمل في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة”.