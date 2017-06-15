 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 05:05 مساءً
روابط سريعة
الزوارق الإسرائيلية تطلق النار تجاه الصيادين شمال قطاع غزة
زوارق إسرائيلية

الزوارق الإسرائيلية تطلق النار تجاه الصيادين شمال قطاع غزة

2017-06-15 16:17:27
متابعات

أطلقت زوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، ظهر اليوم الخميس، شمال قطاع غزة.

وبحسب «سبوتنيك»، فإن “الصيادين اضطروا للفرار إلى الشاطئ بعدما أطلقت الزوارق الإسرائيلية النار صوب مراكبهم وهم في عرض البحر شمال القطاع”.

وأشار إلى تضرر بعد المراكب، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

ويتعرض الصيادون في قطاع غزة لانتهاكات شبه يومية من قبل الزوارق الإسرائيلية، تتمثل بالتضييق عليهم، وإطلاق النار على مراكبهم، وملاحقتهم واعتقالهم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3