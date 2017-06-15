أطلقت زوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، ظهر اليوم الخميس، شمال قطاع غزة.

وبحسب «سبوتنيك»، فإن “الصيادين اضطروا للفرار إلى الشاطئ بعدما أطلقت الزوارق الإسرائيلية النار صوب مراكبهم وهم في عرض البحر شمال القطاع”.

وأشار إلى تضرر بعد المراكب، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

ويتعرض الصيادون في قطاع غزة لانتهاكات شبه يومية من قبل الزوارق الإسرائيلية، تتمثل بالتضييق عليهم، وإطلاق النار على مراكبهم، وملاحقتهم واعتقالهم.