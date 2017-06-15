أصدرت جامعة الدول العربية، الخميس، تقريرا رصدت فيه الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من ارتفاع أعداد المعتقلين، خاصة الأطفال، وتوغل المشاريع الاستيطانية.

وقال التقرير، الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمقر الجامعة في القاهرة، إن شهر مايو الماضي سجل ارتفاعا كبيرا في وتيرة الاعتقالات، إذ اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (370) فلسطيني، من بينهم (50) طفلا.

وأشار إلى أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين ارتفع بشكل خطير وغير مسبوق خلال العامين (2015-2016)، ليصل في النصف الأول من العام 2017 إلى 80 بالمائة مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف التقرير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ففي مدينة سلفيت جرفت بلدية الاحتلال قرابة 100 دونما، واستولت بوضع اليد على (9858) دونما في محافظة جنين.

ووفقا للتقرير قإن أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تتواصل، خاصة في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب الضفة الغربية، ومستوطنة “آرئيل”، ومستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس المحتلة.