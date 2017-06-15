 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 05:08 مساءً
روابط سريعة
الحكومة توافق على مشروع قرار حول اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء بكوم أمبو
محطة كهرباء ـ كهرباء ‎

الحكومة توافق على مشروع قرار حول اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء بكوم أمبو

2017-06-15 16:02:41
أ ش أ

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اليوم /الخميس/، على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي، الموقعة في الرباط بتاريخ 18/4/2017، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم إمبو، لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الزيادة المستقبلية في الأحمال.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبو رواش لشركة “اوراسكواليا أبو رواش” بنظام المقاولة بالأمر المباشر.
وتشمل الأعمال زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3/يوم ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى نحو 1.6 مليون م3/يوم، ويأتي ذلك في إطار الحرص علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، وافق مجلس الوزراء - خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم - على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض: تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي، بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في سرعة إتمام مشروع تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق الاستفادة على الوجه الأمثل من العائد المادي والاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3