أدان المبعوث الأممي للصومال مايكل كيتينج، الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة الشباب المتطرفة على مطعم بالعاصمة مقديشيو ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية، اليوم الخميس، عن المبعوث الأممي قوله :”لا يمكن أن يكون هناك مبرر لمثل هذه الأعمال الوحشية وإراقة الدماء.. إن شهر رمضان المبارك هو وقت السلام والرحمة وأظهر المهاجمون ازدراء ساذجا لذلك، وعرقلوا احتمالات التوصل إلى حل سلمي لمشاكل الصومال”.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية على المطعم إلى 31 شخصًا على الأقل.

وتقود حركة الشباب منذ سنوات النزاع المسلح ضد حكومة الصومال المركزية وتعيق الأنشطة الإنسانية من جانب الأمم المتحدة، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد “الشباب” منذ عام 2008 وضمتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.