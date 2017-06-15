 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 05:14 مساءً
روابط سريعة
"التربية والتعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 20 يوليو المقبل
وزارة التربية والتعليم في مصر

"التربية والتعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 20 يوليو المقبل

2017-06-15 15:56:00
أ ش أ

أكد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها بعد 20 يوليو المقبل.
ونفى حجازي - في تصريح صحفي اليوم - ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن إجراء تعديل في نموذج إجابة مادة التاريخ، مضيفا أن الامتحان وإجابته تحتكم للمنهج المقرر للطالب دراسته وليس وفقا لرؤية البعض للتاريخ أو الكتب الخارجية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3