أكد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها بعد 20 يوليو المقبل.

ونفى حجازي - في تصريح صحفي اليوم - ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن إجراء تعديل في نموذج إجابة مادة التاريخ، مضيفا أن الامتحان وإجابته تحتكم للمنهج المقرر للطالب دراسته وليس وفقا لرؤية البعض للتاريخ أو الكتب الخارجية.