أدانت الخارجية المصرية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا ومطعما في العاصمة الصومالية مقديشيو؛ ما أسفر عن مقتل نحو 19 شخصاً وإصابة 30 آخرين.

وأعربت الخارجية - في بيان صدر اليوم الخميس - عن خالص تعازي مصر لأسر الضحايا، داعية المولى - عز وجل - أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت وقوف مصر (حكومة وشعبا) مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن واستقرار الصومال وإعادة بناء مؤسساته.