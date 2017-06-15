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الخارجية المصرية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مقديشيو
وزارة الخارجية المصرية

الخارجية المصرية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مقديشيو

2017-06-15 15:54:32
أ ش أ

أدانت الخارجية المصرية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا ومطعما في العاصمة الصومالية مقديشيو؛ ما أسفر عن مقتل نحو 19 شخصاً وإصابة 30 آخرين.
وأعربت الخارجية - في بيان صدر اليوم الخميس - عن خالص تعازي مصر لأسر الضحايا، داعية المولى - عز وجل - أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأكدت وقوف مصر (حكومة وشعبا) مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن واستقرار الصومال وإعادة بناء مؤسساته.

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