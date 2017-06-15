وفاة رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة2017-06-15 15:51:23
غيب الموت العالم المصري الدكتور إبراهيم أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ومجموعة سيكم للزراعة الحيوية اليوم عن عمر ناهز 80 عاما، وستقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة، بمقر مزرعة سيكم ببلبيس في محافظة الشرقية، فيما ستقام مراسم العزاء يوم الاحد بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.
ونعت أسرة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، فى بيان أصدرته اليوم المهندس حلمى أبوالعيش فى وفاة والده الدكتور إبراهيم ابوالعيش، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
والدكتور إبراهيم أبو العيش ولد فى 23 مارس 1937، وهو عالم مصري جليل في الكيمياء التطبيقية، حصل على جائزة نوبل البديلة في التنمية، وهو صاحب مجموعة شركات سيكم للزراعة الحيوية، ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وحصل على العديد من الشهادات العالمية والدولية فى مجال التنمية المستدامة.
درس الدكتور إبراهيم أبو العيش منذ عام 1956 الكيمياء التقنية في جامعة غراتس بالنمسا، حيث نشأ في قرية مشتول بمحافظة الشرقية، وهاجر للنمسا في شبابه والتحق بالجامعة هناك ليدرس الكيمياء الصناعية، وحاز على درجة الدكتوراه برسالة علمية عن طريقة جديدة لاستخدام السليلوز في صناعة الورق، كما درس الطب وتخصص في علم الأدوية (فارماكولوجي) وحصل علي الدكتوراه عن بحثه عن الغدة الدرقية.
وعاد الدكتور إبراهيم ابو العيش إلى مصر لينشأ مزرعة سيكم في عام 1977 التي كانت أحد أسباب حصوله على جائزة نوبل البديلة فى التنمية عام 2003، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير لنشاطه المجتمعى والتنموى، مثل جائزة افضل رجل اعمال للتنمية الاجتماعية.
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