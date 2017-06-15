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عبور 47 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولة مليونين و200 ألف طن
قناة السويس‎

عبور 47 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولة مليونين و200 ألف طن

2017-06-15 15:49:11
أ ش أ

عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس اليوم الخميس 47 سفينة بحمولات بلغت مليونين و200 ألف طن .
وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة القناة عبور 24 سفينة بحمولات بلغت مليون طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الألمانية (جينوفا) بحموله بلغت 157 ألف طن.
بينما ضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولة بلغت مليونا و200 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية (إيما ميرسك) بحموله بلغت 171 ألف طن.

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